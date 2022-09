Gazzetta: Kvaratskhelia è primo in Serie A per dribbling tentati. In Europa è sesto dietro Mbappé

Altro dato importante: in campionato Kvara ha recuperato 25 palloni, 3.57 di media a partita, più del doppio (1.73) di chi gioca nel suo ruolo

Tecnica e fisico: il georgiano del Napoli, Kvaratskhelia, è imprendibile per i difensori. In Italia, scrive la Gazzetta dello Sport, è primo nei dribbling tentati, in Europa è sesto dietro Mbappé.

“Le statistiche ci dicono che è primo in Italia per dribbling tentati, così come è il sesto in Champions”. “Nella classifica del trofeo europeo è sesto nei dribbling, un certo Mbappé ne ha realizzato solo 1 più del georgiano: 7 a 6. Giusto per rapportarsi con i più grandi in Europa”.

Non solo.

“In campionato Kvara ha recuperato 25 palloni, 3.57 di media a partita, più del doppio (1.73) di chi gioca nel suo ruolo. Sarà che teme la stampella di Spalletti”.