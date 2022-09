Gayà: «Se Gattuso ti apprezza ti picchia, lui trasmette l’affetto in quel modo»

Il difensore del Valencia a Marca: «I primi giorni non lo capivamo, poi è andata meglio. Quando sono accanto a lui corro via in modo che non mi tocchi»

Il difensore del Valencia e della Nazionale spagnola, José Gayà, ha rilasciato un’intervista a Marca in cui parla del tecnico Gennaro Gattuso. Gli viene chiesto chi abbia più carattere tra Gattuso e il ct della Nazionale, Luis Enrique. Risponde:

“Bella domanda. Sono entrambi molto appassionati, vivono il calcio in modo molto intenso. Mi piace avere un allenatore così appassionato in modo che io possa sentire e vivere allo stesso modo”.

Hai già preso qualche schiaffo?

“Alcuni. Quando ti picchia è perché ti apprezza davvero, trasmette l’affetto in quel modo. È vero che i primi giorni non sapevamo dove metterci perché non lo capivamo, ma poi l’abbiamo fatto. Quando sono accanto a lui corro via in fretta, in modo che non mi tocchi”.

Ci sono euforia e ottimismo a Valencia…

“E’ vero che abbiamo iniziato molto bene, soprattutto in casa, e abbiamo generato entusiasmo. Mestalla è di nuovo incredibile: non importa se è lunedì o domenica, è sempre pieno. Abbiamo dimostrato di essere molto forti in casa e ora il dovere che abbiamo è quello di competere in quel modo lontano da casa ed essere una squadra che è la stessa in trasferta come in casa”.