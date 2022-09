Garanzini: l’intemerata di Sarri contro gli arbitri è imbarazzante

Su La Stampa, Gigi Garanzini definisce “imbarazzante” lo sfogo di Maurizio Sarri contro gli arbitri, sabato, dopo Lazio-Napoli 1-2. Le accuse che ha rivolto ai direttori di gara sono decisamente pesanti.

“E a proposito di tecnici, è arrivato con il Sassuolo il primo punto della Cremonese di Alvini, uno che in campo si scalmana e poi, davanti alle telecamere, non solo si ricompone ma arrossisce addirittura, come da tempo non capitava di vedere, muovendo simpatia e un pizzico di tenerezza. L’esatto contrario di Sarri, che in panchina si limita a mordere il mozzicone, ovviamente spento. Per poi scatenarsi, a proposito di arbitri, in un’intemerata imbarazzante: per grevità di accuse alla classe arbitrale e uso, anzi abuso, di turpiloquio”.