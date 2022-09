Federer: «Piangevo e ho toccato la mano di Nadal, era il mio grazie segreto»

Al Nyt: “Quella sera Andy, Novak e Rafa hanno visto la loro carriera passargli davanti agli occhi. Nessuno avrà bisogno di giocare come me, in futuro”

“Penso di sentirmi completo. Ho perso la mia ultima partita di singolare. Ho perso la mia ultima partita di doppio. Ho perso la voce per aver urlato e sostenere la squadra. Ho perso l’ultima volta come squadra. Ho perso il lavoro, ma sono molto felice. Sono buono. Sono davvero bravo. Questa è la parte ironica, tutti pensano a un lieto fine da favola, sai? E per me, alla fine è stato così, ma in un modo che non avrei mai pensato sarebbe successo”.

Questo è Roger Federer che rielabora un lutto altrui. Il suo addio non ancora metabolizzato dal mondo del tennis, mentre lui ne parla al New York Times. Un attimo fa era sciolto in lacrime mano nella mano con Nadal.

“L’ho chiamato dopo gli US Open – ho aspettato che finisse quel torneo – solo per fargli sapere del mio ritiro. Volevo solo farglielo sapere prima che iniziasse a fare dei piani senza la Laver Cup. Gli ho detto al telefono che probabilmente avevo 50-50 o 60-40 di possibilità di fare il doppio. Gli ho detto: ‘Senti, ti tengo aggiornato. Mi fai sapere come stanno le cose a casa. E ci risentiamo’. Ma al telefono è diventato molto chiaro e Rafa mi ha detto: “Farò tutto il possibile per essere lì con te’. Ha mostrato ancora una volta quanto significhiamo l’uno per l’altro e quanto rispetto abbiamo. E ho pensato che sarebbe stata solo una storia bellissima e straordinaria per noi, per lo sport, per il tennis, e forse anche oltre: possiamo coesistere in una dura rivalità e vincere e dimostrare che, ehi, di nuovo è solo tennis. Sì, è difficile, e a volte è brutale, ma è sempre giusto. Non dimenticherò mai quello che ha fatto per me a Londra”.

A proposito, quella foto è nella storia dello sport… “Penso di aver sempre avuto difficoltà a tenere sotto controllo le mie emozioni, vincendo e perdendo. All’inizio, si trattava più di essere arrabbiati, tristi. E poi, piangevo di gioia per le mie vittorie. Penso che venerdì tutti i ragazzi – Andy, Novak e anche Rafa – abbiano visto la loro carriera lampeggiare davanti ai loro occhi. Man mano che invecchi, raggiungi i 30 anni, inizi a sapere cosa apprezzi davvero nella vita ma anche nello sport”.

“Penso che a un certo punto stavo singhiozzando così tanto, e non so, mi passava tutto per la mente su quanto sono felice di vivere davvero questo momento proprio lì con tutti. E’ stato così bello stare seduti lì, ad ascoltare tutto mentre la musica suonava, e l’attenzione era forse più su di lei, la cantante. Ti dimentichi di essere fotografato. Immagino che a un certo punto, solo perché ovviamente non potevo parlare e la musica era lì, immagino di averlo appena toccato, e immagino che forse sia stato un grazie segreto. Non so cosa fosse, ma per me, forse è quello che era e come ci si sentiva e alcune immagini ne sono venute fuori”.

Federer parla del rapporto dell’atleta con gli infortuni:

“Penso che giochiamo tutti malati e feriti. Ho sempre avuto l’impressione di poter affrontare un po’ di dolore, molto dolore, tutti dobbiamo. Ma penso di aver sempre sentito molto bene il mio corpo. Sapevo quando potevo andare avanti e quando dovevo stare attento. Ecco perché ho cercato di evitare qualsiasi tipo di iniezione e operazione per il tempo più lungo fino a quando ho dovuto subire un intervento chirurgico nel 2016”.

Federer non si pone il problema della sua eredità:

“Non ne vedo adesso di ragazzi che giocano come me. Ovviamente, dovrebbe essere uno con un rovescio a una mano. Ma nessuno ha bisogno di giocare come me, comunque. La gente pensava anche che avrei giocato come Pete Sampras, e non l’ho fatto. Penso che tutti debbano essere la propria versione di se stessi. E non un imitatore, anche se copiare è il più grande segno di adulazione”.