Di Marzio: il Lille sta chiudendo per Ounas del Napoli

Può continuare in Francia la carriera di Adam Ounas. L’esterno algerino, arrivato a Napoli nell’estate del 2017 e mai realmente esploso, è infatti vicinissimo al Lille. Tornerà in terra transalpina dopo la stagione 2019/2020, giocata al Nizza in prestito. Lo riporta il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio.



Non sono ancora note le cifre del trasferimento, che dovrebbe avvenire a titolo definitivo perché il contratto di Ounas col Napoli scade nel 2023. Adam non era stato convocato da Spalletti né per la sfida col Lecce né per quella di Firenze. Ultima apparizione in maglia azzurra resterà quella dell’amichevole contro la Juve Stabia.