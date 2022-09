CorSport: se Sozza è il miglior arbitro di Rocchi nessuno può stare tranquillo. Peggio lui della Lazio

Sul risultato dell’Olimpico ha inciso non poco l’errore dell’arbitro, che non ha visto il fallo da rigore commesso da Mario Rui su Lazzari

Sul Corriere dello Sport Alberto Dalla Palma contesta l’arbitraggio di Lazio-Napoli, affidato al direttore di gara Sozza. Sul risultato di ieri dell’Olimpico, scrive, ha inciso non poco l’errore dell’arbitro sul fallo di Mario Rui su Lazzari.

“Sul risultato ha inciso, e non poco, l’errore dell’arbitro, che non ha visto il fallo da rigore commesso da Mario Rui su Lazzari. Potenzialmente Sarri avrebbe potuto raggiungere il 2-2 in una partita da 1-4: se Sozza è il miglior arbitro della squadra di Rocchi, nessuno può stare tranquillo. Peggio lui della Lazio”.