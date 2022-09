CorSport: Napoli-Torino, al Maradona 35mila tifosi per spingere la squadra di Spalletti

La prevendita procede spedita, sulle ali dell’entusiasmo per i risultati del Napoli. Andati a ruba anche i biglietti per Ajax e Cremonese

A Napoli continua a crescere l’entusiasmo nei confronti della squadra di Spalletti. Il Corriere dello Sport scrive che sabato, per la sfida con il Torino, al Maradona ci saranno 30-40 mila persone e anche la prevendita per le prossime trasferte procede spedita.

“Procede a ritmi spediti la prevendita per la partita contro la squadra di Juric così come quella per le trasferte contro Ajax e Cremonese coi biglietti destinati ai tifosi del Napoli esauriti in poche ore”.

“In pochi giorni è andato esaurito l’anello superiore della Curva B, per questo è partita la prevendita anche per quello inferiore. Restano pochissimi biglietti per la Curva A e i Distinti superiori e c’è alta richiesta per le Tribune. Possibile che sabato si arrivi a toccare quota 35-40mila spettatori a conferma del ritrovato entusiasmo dopo i 50mila col Liverpool e la media dei 35mila per le prime tre gare interne di campionato”.