CorSport: la Juve non è più Juve, in altri tempi uno come Pogba sarebbe stato già messo alla porta  

Il Corriere dello Sport dà i voti alle squadre di Serie A dopo un mese di campionato. La Juventus di Allegri prende 4 in pagella.

“Sette partite di campionato 10 punti. Due partite di Champions 0 punti. Un disastro totale. Per riacciuffare la corsa per lo scudetto non sono tanti i 7 punti da recuperare ma le 7 squadre da rimontare; per tentare invece di qualificarsi agli ottavi di Coppa deve vincere sempre o quasi sempre. In altri tempi, in altre Juventus (e lasciamo riposare in pace Boniperti che avrebbe disintegrato il soggetto in questione), un giocatore che si comporta come Pogba lo avrebbero già messo alla porta, tanto per fare un esempio. Bonucci dice che la maglia della Juve pesa, ma dovrebbe chiedersi chi sta indossando quella maglia: giocatori da ottavo posto, di livello inferiore a tanti. Tuttavia il primo responsabile è Allegri perché, per comodità, ha deciso di tornare dove aveva lasciato 5 scudetti di fila e due finali di Champions pensando (immodestamente?) che quella fosse ancora la Juve. Ha commesso un errore imperdonabile. Questa non solo non è più la sua Juve, ma non è nemmeno più la Juve”.