CorSport: Inter, alla Pinetina pensano che qualche giocatore si ritenga troppo bravo, già arrivato  

I dirigenti sostengono che a difettare sia il giusto atteggiamento con cui la squadra scende in campo. Una tendenza da correggere

Dopo la sconfitta dell’Inter contro il Milan, nel derby di sabato, alla Pinetina iniziano ad essere preoccupati, scrive il Corriere dello Sport.

“Dopo il derby, l’Inter si è scoperta indifesa e presuntuosa, due difetti sconosciuti nell’era Inzaghi. Ieri alla Pinetina c’erano solo facce preoccupate, su tutte quelle dei dirigenti, presenti per assistere alla seduta defaticante e poi pranzare con Inzaghi”.

“A essere diversa forse è la testa: qualche giocatore, sostengono in viale della Liberazione e alla Pinetina, si sente troppo bravo, già arrivato o non scende in campo con l’atteggiamento giusto. Una tendenza da correggere”.