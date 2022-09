Milan-Inter 3-2 a San Siro è festa rossonera

L’Inter va in vantaggio con Brozovic. Poi il Milan rimonta e dilaga con doppietta di Leao e gol di Giroud. L’Inter accorcia con Dzeko

Il Milan si aggiudica il derby con un secondo tempo all’altezza del primo. Parte subito forte la formazione di Pioli che al 49′ fa registrare la prima occasione per il raddoppio. Cross di Tonali per Theo Hernandez, colpo di testa che fa la barba al palo. Altra buona chance per il francese nel gioco aereo, pallone che passa non lontana dal palo.

La rete però arriva al 54esimo con un cross di Leao, Giroud si gira e di prima la insacca all’angolino.

Il Milan dilaga e l’Inter subisce, così al 71′ sono di nuovo i rossoneri ad andare a segno con Leao. Giroud appoggia indietro il pallone per il portoghese, che con un movimento in area manda fuori tempo i tre centrali Skriniar, De Vrij e Bastoni, prima di fulminare Handanovic!

L’inter non accusa il colpo e al 67′ accorcia le distanze, merendò dentro la palla del 3-2 con Dzeko! Il bosniaco impiega pochissimo tempo per lasciare il segno, trovando l’anticipo sul primo palo per la deviazione vincente! Gol bellissimo, il derby torna ad accendersi.

L’Inter si fa pericoloso dopo il gol con due occasioni.

Al 68′ c’è una ripartenza con Lautaro, che di mancino spara alto e due minuti dopo su un cross di Dumfries per Lautaro, ci pensa Maignan a salvare la situazione.

Ancor protagonista Maignan al 77′ con un intervento prodigioso con la mano di richiamo su una bordata del turco che stava andando all’incrocio!