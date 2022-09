CorSera: Vlahovic ha un tasso di conversione in rete del 19%, cinquantesimo in campionato

Dusan Vlahovic non segna da 441 minuti. Il Corriere della Sera gli dedica un pezzo a firma di Massimiliano Nerozzi.

Il problema è diventato psicologico.

“Frustrato, finisce per tentare tiri da angolazioni impossibili. Dopodiché, che gli arrivino poche munizioni in area è un altro dato di fatto. Del momento ne ha parlato con Allegri, che lo invita alla pazienza, a cercare la prestazione e non solo dar la caccia al gol; e discusso con qualche compagno”.

Il quotidiano fornisce un dato allarmante.

“Vlahovic ha un tasso di conversione in rete del 19 per cento, cinquantesimo in campionato; di fronte al 35,3 per cento di Arnautovic”.