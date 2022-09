Betting, ora il Napoli è la squadra italiana con più chance di vincere la Champions

Mentre Onda Verde informa sull’inghiottimento dell’A16, cambiano le gerarchie europee. Il Napoli è a 33, nona favorita per la vittoria finale. Dietro le altre

Mentre Onda Verde trasmette purtroppo tragiche notizie con l’inghiottimento dell’A16, in Europa il Napoli scala posizioni anche per coloro i quali maneggiano denaro. Dopo le prime due giornate dei gironi, i signori delle scommesse hanno dovuto aggiornare le loro quote per la vittoria finale, soprattutto per quel che riguarda le seconde file e quindi le italiane.

Il principale favorito per la vittoria finale resta il Manchester City di Guardiola e soprattutto di Haaland protagonista di un inizio stagione fantascientifico. Al secondo posto c’è il Psg. Poi il Bayern, il Liverpool che resiste nonostante la disfatta di Napoli. Più dietro, appaiati a quota 12 Barcellona e Real Madrid.

E le italiane? Ecco tra le italiane è cambiata la gerarchia. Sono tutte nelle retrovie ma comunque il Napoli per Snai è la nona favorita alla vittoria finale. La quota è 33. Ha superato Milan (40), Inter e Juventus ferme a 60. Sisal è più democristiana, mette sullo stesso piano Napoli e le milanese (tutte a 33). Mentre non concede chance alla Juve (50). Con Planetwin il Napoli torna la miglior italiana (quota 36) seguita da Milan (41), Inter e Juventus (entrambe a 56).

Non male per una squadra definita unanimemente in disfacimento e per cui l’allenatore pochi giorni fa ha parlato di quarto posto come obiettivo prestigioso.