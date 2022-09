Behrami: «Lasciai Napoli perché fui minacciato dopo una denuncia per rapina»

«Rido a morte dei calciatori che mettono tutta la loro vita su Instagram e poi si lamentano di essere attaccati e che la loro privacy deve essere protetta. cazzate La via d’uscita è a un clic di distanza. Cancella il tuo profilo e sei in pace»

«per superstizione, ho deciso di tingermi sempre i capelli fino a quando non ho lasciato il calcio. Ebbene mi sono dimesso qualche mese fa e ho smesso di colorare. Risparmio di molto tempo, prima di sedermi dal parrucchiere per quattro ore ogni sei settimane»

Racconta della sua decisione di lasciare il calcio

«Ormai non provavo più emozioni per questo sport, volevo solo stare con le mie figlie, non ho sentito niente per 7-8 mesi, ero mentalmente morto e non mi interessava più vincere o perdere le partite»