Barbano: Spalletti ha peccato di presunzione con l’ingresso di Zerbin

Gli ha affidato un compito troppo grande per un quasi esordiente (era la zona di Theo). E ha rischiato di pagare caro l’azzardo. Il gol e la traversa del Milan nascono da lì

Spalleti ha peccato di presunzione, scrive Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport. Il suo ingresso (per Politano) stava per rovinare tutto. Ecco cosa scrive:

Il risultato è bugiardo, se riferito alle occasioni da gol, che sono di più per i rossoneri. Ma è sacrosanto in rapporto al dominio tattico della gara.

Spalletti però ha peccato di presunzione, immaginando di sostituire Politano, prezioso anche in copertura su Theo, con Zerbin, affidandogli un compito troppo grande per un quasi esordiente. E ha rischiato di pagare caro l’azzardo: le due occasioni che hanno messo il Napoli in ginocchio nel finale, quella del gol di Giroud e quella della traversa di Kalulu, nascono dalla mancanza di filtro e dalle ingenuità del giovane esterno azzurro.