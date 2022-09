Barbano: il Napoli è ancora un cantiere in via di costruzione, Osimhen prenda esempio da Immobile

Il Napoli è un cantiere ancora in via di costruzione, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, commentando il pareggio della squadra di Spalletti contro il Lecce, il secondo consecutivo.

“Due pareggi consecutivi, una fatica palpabile che coinvolge gli uomini chiave, come Osimhen, sempre in ritardo su tutti i palloni che un tempo avrebbe fatto suoi in anticipo, un’evidente difficoltà ad arrivare in zona tiro contro una squadra, come il Lecce, che gioca un catenaccio intelligente, corto tra le linee, pronto al raddoppio di marcatura. Dopo i facili entusiasmi delle prime giornate il Napoli si rivela per quello che è: un cantiere in via di costruzione, dove i nuovi arrivati mostrano tutto il bisogno di un rodaggio per integrarsi negli schemi e nei ritmi dei titolari”.