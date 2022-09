Anche il Telegraph insiste, Salah è sotto i suoi standard

Da quando Mané se ne è andato al Liverpool manca l’intesa in attacco e si percepisce dalle recenti prestazioni degli uomini di Klopp

Il Telegraph scrive di come è cambiato il Liverpool dopo la partenza di Mané. Per le cinque stagioni precedenti, Mané e Mohamed Salah sono stati una costante nella squadra di Jürgen Klopp. Al termine della scorsa stagione l’attaccante senegalese ha lasciato i Reds per il Bayern di Monaco

Mané è stato sostituito da Darwin Núñez e, sebbene l’attaccante da 64 milioni di sterline abbia mostrato risultati promettenti, dovrà stringere un’intesa con Salah per riportare la sua squadra in testa alla classifica.

Ci vorrà tempo perché i due ritrovino la stessa intesa che c’era con Mané e ovviamente le prestazioni di tutta la squadra ne risentono, soprattutto perché Salah, anche per il Telegraph, non è più lo stesso

Il ritorno di due gol di Salah in questa stagione non va bene per gli standard Salah. È importante sottolineare che ha una media della stessa quantità di passaggi per partita, ma la sua precisione di tiro del 29% è inferiore al 43% della scorsa stagione.