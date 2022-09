Aceto: «Il mio primo Palio andò male e quelli della contrada mi menarono. Prima si usava così»

Su Libero un’intervista ad Andrea Degortes, conosciuto da tutti con il soprannome di Aceto: è il fantino italiano più vincente al Palio di Siena. Tra il 1965 e il 1996 ha conquistato 14 vittorie. Nessuno come lui.

Parla dei tanti personaggi illustri che ha conosciuto in carriera, come Papa Giovanni Paolo II.

E poi Pavarotti.

Su Gaucci:

«Ha sempre avuto un grande fiuto per i cavalli. Nel 1980 fondò la White Star, una scuderia nella quale crebbe Tony Bin, cavallo che, acquistato per appena 12 milioni di lire da puledro, riuscì a vincere corse per 3 miliardi e fu infine rivenduto alla cifra record di 7 miliardi. Se non è fiuto questo…».