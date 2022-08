Di Marzio: Sirigu è a Villa Stuart per le visite mediche

Dopo una lunga trattativa, ieri il club azzurro avrebbe trovato l’accordo per un contratto annuale con opzione da 700mila euro a stagione. Si attende l’annuncio ufficiale

Era stato annunciato ieri, ma dovrebbe essere solo questione di ore affinché Salvatore Sirigu diventi un nuovo giocatore del Napoli. Dopo una lunga trattativa, ieri il club azzurro avrebbe trovato l’accordo per un contratto annuale con opzione da 700mila euro a stagione.

In attesa dunque dell’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già in giornata, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito , l’ex Torino e Genoa sarebbe arrivato alle 7.30 a Villa Stuart dove in questi minuti sta sostenendo le visite mediche con il club di De Laurentiis.