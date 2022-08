ten Hag: «Sono davvero felice di Ronaldo. Se sarà titolare domenica? Vedremo»

In conferenza stampa: «Ci sono stati molti giocatori che hanno lasciato lo stadio in anticipo e i riflettori sono puntati solo su Cristiano, non è giusto».

L’allenatore del Manchester United, ten Hag, ha parlato in conferenza stampa. Domenica debutterà in Premier League. La prima domanda, naturalmente, è stata su Ronaldo: partirà titolare domenica?

Sull’abbandono dello stadio da parte di CR7 nell’amichevole di domenica scorsa, dopo la sostituzione da parte del tecnico:

Ancora su Ronaldo:

Anthony Martial non giocherà domenica?

«Sì, non giocherà. È difficile dire quanto tempo sarà fuori per l’infortunio. Spero che non sia per troppo tempo».