Spalletti su Garella: «Un portiere mai banale che ha lasciato il segno»

A conferenza stampa oramai chiusa, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti ha voluto rivolgere un saluto e un ricordo a Claudio Garella, mitico portiere scomparso ieri

«Volevo salutare Garellik, è stato un calciatore mai banale come non erano banali le sue parate e non sono state banali le città dove ha vinto i suoi due scudetti. Abbiamo perso un portiere che a modo suo ha lasciato un segno nella storia del calcio italiano, anche io lo saluto»