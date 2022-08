È morto Claudio Garella, il portiere che vinse lo scudetto con Napoli e Verona

Proprio pochi giorni prima di Hellas Verona-Napoli è venuto a mancare Claudio Garella, il portiere del primo e storico scudetto di entrambe le compagini, nel 1985 con gli scaligeri, nel 1987 coi partenopei. Lo riferiscono i principali media. Garella aveva 67 anni, Radio Kiss Kiss Napoli fa sapere che alla base del decesso, avvenuto nella notte, ci sarebbero state alcune problematiche cardiache emerse a seguito di un intervento chirurgico.

L’Arena, quotidiano veronese, scrive Gianni Agnelli lo definì come «l’unico portiere che parava senza mani»: il suo stile, in effetti, era inconfondibile.

Famose, infatti, le sue respinte con i piedi. Dopo un inizio negativo nella Lazio, il numero uno piemontese trovò la continuità di rendimento nella Sampdoria ma, soprattutto, nel Verona. In gialloblù viene ricordato per la straordinaria partita all’Olimpico nell’anno dello scudetto contro la Roma dove parò l’impossibile. Per lui la parata più importante della sua vita fu quella a San Siro contro il Milan su colpo di testa di Hateley.