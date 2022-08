Sky: se salta Navas, al Napoli resterebbero Meret e Sirigu

Il portiere gradisce Napoli ma ha due anni di contratto col Psg e non vuole rinunciare ai soldi. C’è fiducia ma non si risolve subito. Stallo Fabian

Trattativa Keylor Navas-Napoli. Sky Sport fa il punto. Il portiere del Costarica ha ancora due anni di contratto col Psg e non intende rinunciare ai soldi. Quindi, in caso di passaggio al Napoli, il Psg dovrebbe continuare in modo sostanzioso al suo ingaggio o sotto forma di contributo oppure come buonuscita.

A Navas l’idea Napoli piace, lo intriga giocare la Champions in maglia azzurra, ma deve prima sbrogliare la matassa col Psg. C’è fiducia ma non è una questione che si risolverà tra oggi e domani.

Se Navas dovesse saltare, riferisce sempre Sky Sport, resterebbero Meret e Sirigu.

Per quanto riguarda Fabian, invece, la trattativa non decolla. Il Psg non accelera né il calciatore vuole rimanere col Napoli che gli ha proposto un ingaggio di 3,5 milioni con la disponibilità a inserire una clausola a 30 milioni trattabili.