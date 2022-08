Si va a processo per le accuse di Mastella a Mazzoleni

Si va a processo per le accuse di Mastella al fratello dell’arbitro Mazzoleni. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno

il prossimo 23 novembre, davanti al gip di Torino per la querela presentata da Mario Mazzoleni, fratello dell’arbitro Paolo, ex fischietto a sua volta, per le «dichiarazioni lesive dell’immagine e della reputazione sua e della sua famiglia». La Procura aveva chiesto l’archiviazione ma i legali di Mazzoleni si sono opposti.