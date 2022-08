Sconcerti non fa pronostici ma esclude il Napoli dalle quattro squadre da analizzare

Sul Corriere della Sera analizza l’estate di Milan, Inter, Roma e Juventus. Non sono griglie ma… “La Roma si sta rinforzando a costo zero”

Le griglie hanno provocato una certa quale indigestione. Vedremo più avanti chi è come si inoltrerà nella accidentata terra dei pronostici. Oggi sul Corriere della Sera Mario Sconcerti scrive di sognare un mondo senza pronostici (anche se poi le persone gli chiedono solo quelli) e che “giudicare oggi sarebbe come valutare un romanzo dal prologo”. Intanto firma un’analisi della campagna acquisti o comunque del lavoro estivo di quattro squadre e nelle quattro non c’è il Napoli. Promuove Roma e Milan, esprime più dubbi su Juventus e Inter. Non scrive mai la parola scudetto. Ma è presumibile che le quattro siano le squadre che lui reputa più attrezzate.

Scrive bene dei rossoneri e dei giallorossi. Soprattutto della Roma:

Si sta rinforzando a costo zero. Non ha pagato Dybala né Matic, non pagherà Wijnaldum e Belotti, ma si scoprirà molto più squadra della stagione scorsa. Nella Roma è evidente la fretta, che è poi quella che piace alla gente. Oggi Roma è sotto la dittatura spirituale di Mourinho a cui i Friedkin hanno aggiunto il loro silenzio pragmatico e sufficientemente dorato. Oggi la Roma obbedisce a questo enorme investimento popolare e diventa qualcosa che non sapeva di poter essere. Vedremo

cosa, ma è stato fatto tanto ai costi più essenziali.