Sconcerti: «Ha ragione De Laurentiis sulla Coppa d’Africa, ma che c’entra il razzismo?»

Mario Sconcerti è intervenuto alla trasmissione Maracanà a Tmw Radio. Ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e su De Laurentiis.

Napoli vicino a Raspadori. Che ne pensa? “Difficile che giochino con 4 punte vere, sarebbe troppo sbilanciata. Perderesti un uomo a centrocampo. Vedremo poi se avranno Fabian Ruiz, non averlo però non sarebbe un vantaggio. In questo momento è importante che prenda un attaccante e se prende Raspadori prende il miglior giovane che c’è. E’ molto forte come tecnica, anche di testa, non solo in velocità. Per me il Napoli è stato ben allenato, viene da un terzo posto importante. Non è l’allenatore il problema del Napoli. I problemi sono stati Osimhen e il suo infortunio, la Coppa d’Africa. Ha ragione De Laurentiis, che è stato criticato di razzismo ma non è così. Non è un problema di colore della pelle ma di calendari.

ADL tra l’altro che rischia l’indagine? “Sul fatto che un dirigente decide di non prendere giocatori che durante in campionato partecipano a un altro torneo? Che cosa indagano? Lui ha spiegato bene il perché non vuole più prendere certi giocatori. Se un dirigente che pensa non gli convenga, ha tutti i diritti di non farlo. Che c’entra la razza? E’ lo stesso discorso per i sudamericani.