Schira: «Demme si è sfogato per l’infortunio perché aveva una squadra per le mani ed è saltato tutto»

Intervenuto ai microfoni di 1StationRadio, il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha parlato delle operazioni in uscita che il Napoli potrebbe concludere nell’ultima settimana di mercato. Probabile che esca Ounas, per cui – riferisce Schira – «nelle ultime ore si è mossa la Sampdoria». A sostegno della fattibilità dell’operazione, secondo il giornalista, l’ottimo rapporto tra Fagiano e Giuntoli. Più complessa la situazione di Demme, visto l’infortunio che l’ha coinvolto la settimana scorsa.

Purtroppo Demme si è fatto male e credo che nessuno sia disposto a prendere un calciatore che non potrà giocare per tutto il prossimo mese, forse addirittura per due mesi. Da quel che mi risulta lo sfogo social del centrocampista è stato probabilmente dovuto proprio al fatto che aveva già una squadra per le mani, una proposta interessante, ma l’infortunio ha fatto saltare tutto. Con Gattuso era titolare con Lobotka che non vedeva il campo, ora la situazione si è invertita. A questo punto, però, credo che Demme rimarrà in azzurro. Almeno fino a gennaio.