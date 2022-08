Pedullà: Raspadori in campo col Sassuolo non cambia nulla per il calciomercato

Raspadori titolare come titolare è stato Kostic, ogni società fa scelte diverse. Non cambia nulla in direzione Napoli rispetto a ieri. E il Sassuolo ha gli accordi per Pinamonti

Si sta giocando Modena-Sassuolo di Coppa Italia e alla fine del primo tempo il Modena è in vantaggio 2-1 (Raspadori ha propiziato il primo gol avversario con un errore). Non è questo il punto, ovviamente. La notizia è che il Sassuolo ha schierato titolare Raspadori che pure radiomercato dà in procinto di passare al Napoli. Addirittura si è parlato di visite mediche fissate per domani.

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto su Twitter:

#Raspadori titolare come titolare è stato #Kostic, ogni società fa scelte diverse (il #Verona ieri ha risparmiato #Simeone). Non cambia nulla in direzione #Napoli rispetto a ieri. E il #Sassuolo, ripetiamo, ha gli accordi per #Pinamonti

#Raspadori titolare come titolare è stato #Kostic, ogni società fa scelte diverse (il #Verona ieri ha risparmiato #Simeone). Non cambia nulla in direzione #Napoli rispetto a ieri. E il #Sassuolo, ripetiamo, ha gli accordi per #Pinamonti — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 8, 2022