Pedulla’: imminente Raspadori al Napoli. Decisivo il calciatore

Alfredo Pedullà informa che è imminente il passaggio di Raspadori al Napoli.

Giacomo Raspadori è virtualmente un nuovo attaccante del Napoli. Dobbiamo ancora aspettare per precauzione quanto accadrò nelle prossime ore, probabilmente domani mattina. Ma la scelta ormai è stata fatta, soprattuto il pressing dell’attaccante ha fatto breccia sul Sassuolo che sa di non poterlo più trattenere. È possibile che il Napoli aumenti leggermente l’offerta di 30-31 milioni aggiungendo dei bonus, in questo momento non sono previste contropartite tecniche, i contatti sono stati frequenti nelle ultime ore, la strada è spianata. Raspadori vede il Napoli, è questione di tempo, l’acquisto invocato da Spalletti è una svolta che ormai ha bisogno solamente degli ultimi passaggi formali.