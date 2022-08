Osimhen: «Non conto i miei gol, segno per aiutare la squadra»

A Dazn: «Spalletti ha fiducia in me e c’è un bel rapporto, poi è normale fare errori»

Victor Osimhen, protagonista in campo questo pomeriggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della prima sfida di questa stagione di Serie A del Napoli contro il Verona

Quanti gol puoi fare senza i problemi degli anni scorsi?

«Non sono quel tipo di giocatore, io segnerò per aiutare la squadra. Non contro quanti gol faccio, ma metto davanti il collettivo»

Spalletti ti chiede di non tenere la palla

«È normale fare errori, ma Spalletti ha fiducia in me e c’è un bel rapporto»

Stai diventando il leader per i compagni nuovi

«Proprio lui due minuti prima che andassi in rete mi ha detto che voleva un gol da me. C’è un bel rapporto, io sono qui da tre anni e lo aiuto ad integrarsi. Abbiamo visto che giocatore è in campo»