Navas, Mendes pensa alla risoluzione del contratto col Psg per tesserarlo col Napoli dopo il 1 settembre

Sulla Gazzetta dello Sport. Sarebbe una possibilità per portare il portiere in azzurro, ma occorre risolvere entro il 2 settembre per non restare fuori dalle liste Uefa

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa del Napoli col Psg per avere Navas. Non ci sono novità, nel senso che il club parigino non ha ancora trovato l’accordo col portiere per la buonuscita su cui Keylor non ha intenzione di mollare di un centimetro. Ma Mendes pensa ad un escamotage per consentire comunque il tesseramento con il Napoli, ovvero la risoluzione del contratto.

“Situazione delicata e il tempo stringe. Fra le ipotesi prese in considerazione dall’agente Mendes, già d’accordo col Napoli sull’ingaggio (4 milioni netti per due stagioni) c’è quella di una risoluzione del contratto che consentirebbe a Navas di tesserarsi oltre l’1 settembre. Ma bisognerebbe risolvere entro il 2 altrimenti si resta fuori dalle liste Uefa”.