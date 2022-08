Napoli-Monza: fin qui in 20mila tra biglietti e abbonamenti, si potranno superare i 30mila

Le curve superiori sono in esaurimento. E gli under 14 accompagnati non pagano. La realtà comincia a superare le grottesche rappresentazioni virtuali

Il bello delle narrazioni negative e fortemente tossiche è che poi producono effetti boomerang. A furia di raccontare sia sua media sia sui social che il Napoli aveva smantellato e che quasi quasi (stiamo esagerando) a stento ci saremmo salvati, il 5-2 a Verona ha avuto l’effetto di una vittoria della Champions League. Echilibrio questo sconosciuto. A Napoli si sono resi conto che, come per miracolo, il Napoli segna (eccome) anche senza Insigne e Mertens. Miracooooolo.

Per Napoli-Monza, che si giocherà domenica 21 agosto (quindi in piena estate) alle 18.30, lo stadio offrirà il suo colpo d’occhio. Al momento sono 20mila gli spettatori (tra biglietti e abbonamenti), le curve superiori sono in esaurimento. Mancano ancora quattro giorni alla partita e i prezzi – nonostante le imperterrite proteste (il Napoli ha proposto il biglietto di cittadinanza) – sono bassi. Il più alto è 70 euro Tribuna Posillipo che diventa 35 se si va in compagnia di un under 14 parente fino al quarto grado. IL concerto di Jovanotti – giusto per fare un esempio – costa 65 o 99 euro.

È molto probabile che saranno superati i 30mila spettatori. Che di questi tempi a Napoli è un ottimo risultato. Segno che la città è in grado di discernere tra la realtà e le grottesche rappresentazioni social che se ne fanno.