Morgan: «I musicisti oggi sono dei borghesi che fanno musica»

La Stampa ha intervistato oggi un modestissimo Morgan che di sé dice

Il cantante sottolinea il fatto che non vi siano molti giovani interessanti nel panorama musicale attuale

«In questo momento c’è molta paura ed è arrivata a intaccare l’espressione artistica. Non solo si ha timore in generale come cittadini per quello che è successo negli ultimi anni e si è autoprotettivi rispetto alle proprie cose, ma si ha il terrore che qualcuno possa togliere qualcosa. Soprattutto il denaro, perché si è eccessivamente attaccati “alla cosa”, nel modo in cui i Malavoglia erano saldati allo scoglio come l’ostrica. Gli artisti non hanno il coraggio di essere liberi nell’esprimersi».