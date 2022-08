L’Equipe: Fabian e Navas, tra Psg e Napoli continua a non esserci accordo

Le trattative faticano a decollare. Il Napoli ritiene insufficiente l’offerta per Fabian e non c’è accordo sulle modalità di cessione del portiere

Il quotidiano francese fa il punto sulle trattative tra Psg e Napoli per Fabian e Navas. E in entrambi i casi in Francia non si respira l’ottimismo che invece regna in Italia.

NAVAS – Scrive L’Equipe:

Se Navas ha accettato l’idea del trasferimento a Napoli, i due club invece non si sono ancora messi d’accordo sulle modalità per la partenza di Navas che ha un contratto fino al 2024. In queste ultime ore, la situazione non è concretamente decollata e Navas ha ripreso ad allenarsi col Psg con la sola prospettiva di sedersi sulla panchina domenica contro il Monaco.

FABIAN RUIZ –

Se Campos ha convinto il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz a trasferirsi a Parigi, il Napoli non intende lasciarlo partire senza un’offerta ritenuta adeguata. Che tarda ad arrivare. Fabian non ha mai fatto parte del gruppo squadra del Napoli in questa nuova stagione. Se è un segnale, non è sufficiente.