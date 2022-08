La Stampa: Milik non risolve i problemi di Allegri e si porta dietro una lunga lista di infortuni

L’operazione, alle battute finali, è low cost per la Juve e i soldi risparmiati dall’ingaggio serviranno per dare l’assalto a Paredes.

Dopo anni di attesa Milik può finalmente sbarcare alla Juventus. L’affare è in via di definizione. La Stampa, però, non lo ritiene un acquisto decisivo, di certo non un calciatore che possa risolvere i problemi della Juventus.

“Il 28enne Milik sarà il vice Vlahovic e nel suo curriculum i gol non mancano: ne ha stampati 48 in 122 partite con il Napoli, dal 2016 al 2021, e 30 nelle 52 presenze collezionate con il Marsiglia negli ultimi 18 mesi. Solo che non risolve i problemi di Allegri e si porta dietro una lunga lista di infortuni, comprese due rotture del legamento crociato. L’operazione è low cost per la Juve e i soldi risparmiati dall’ingaggio di Depay serviranno per dare l’assalto a Leandro Paredes”.