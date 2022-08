La Stampa: il Torino riallaccia i contatti con Meret, è la prima scelta di Juric 

Meret è la prima scelta di Ivan Juric per la porta del Torino. Vanja Milinkovic-Savic è in partenza, scrive la Stampa, il club di Cairo cerca il sostituto che possa contendersi il posto tra i pali con Berisha.

“i granata hanno riagganciato i contatti con uno dei pochi, ancora raggiungibili, in grado di alzare il livello: è Alex Meret, il portiere del Napoli che sta indugiando a rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. Si sta guardando in giro come il club di De Laurentiis che tratta Kepa, così il Torino è pronto a tentare un altro ragazzo in cerca di rilancio dopo l’ultima deludente stagione, colpito dalle scelte di Spalletti e da diversi guai fisici che l’hanno relegato quasi sempre in panchina: per lui appena 7 presenze dall’inizio. Se gliene sarà data la possibilità, i granata tenteranno l’affondo per uno di quei profili che Juric accoglierebbe a braccia aperte per puntellare un gruppo che pian piano sta crescendo nel numero, in attesa delle prime prove sul campo”.