La pazza gara di Verstappen e Leclerc: in Belgio partiranno entrambi dal fondo della griglia

I leader del Mondiale cambiano motore e duelleranno dovendo scalare tutto il gruppo. Probabilmente su pista bagnata. Com’era la storia della F1 soporifera?

Non bastava la velocissima Ferrari-Tafazi che non riesce a star dietro in classifica alla fuga di Verstappen. Non bastavano i sorpassi in DRS, le tattiche scalcagnate di Binotto ai box, i motori rotti e gli errori umani. In Belgio domenica si correrà un Gp al contrario: Verstappen e Leclerc partiranno entrambi dal fondo della griglia, scatenando il duello Mondiale in rimonta, con l’intero gruppo da scalare. Probabilmente su pista bagnata. Com’era la storia della Formula Uno soporifera?

E’ successo la Ferrari ha deciso di sfruttare il velocissimo circuito di Spa (buono quindi per rimonte e affini) per montare sulla F1-75 numero 16 di Leclerc un nuovo motore col sistema ibrido, per guadagnare potenza in vista del tris Spa-Zandvoort-Monza. E’ la quinta unità della stagione, i regolamenti non lo permettono e scatta la penalità. Come in marcatura ecco che la Red Bull fa la stessa cosa: cambia praticamente tutta la power unit di Verstappen e becca la stessa sanzione. Davanti restano Sainz, Perez e le Mercedes di Hamilton e Russell, che proveranno a scappar via mentre quei due là dietro faranno a sportellate per risalire il fiume.

Se a tutto questo aggiungiamo le nuove misure anti-porpoising e il famigerato meteo ballerino di Spa-Francorchamps ecco che domenica potrebbe scatenarsi una gara che più pazza non si può.