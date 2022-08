La griglia di Sconcerti: prima fila Milan e Inter. Il Napoli in terza fila con Lazio e Fiorentina

Sul Corsera: la Roma è stata la sorpresa del mercato, la Juve non è ancora una squadra, il Napoli se prende Raspadori prende il miglior attaccante giovane

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti si piega al rito del pronostico per il campionato di Serie A. E come in un gran premio automobilistico, divide in file che lui chiama strati: primo strato con le milanesi, secondo con Juventus e Roma. Terzo strato: Napoli, Lazio e Fiorentina.

Milan e Inter sono le più complete. L’Inter perché è squadra vera, già fatta, il Milan perché è squadra di grandi giovani, quindi destinata a salire. Il Milan è l’unico in controtendenza. In questo mercato di costi zero, ha speso per crescere continuando sui giovani.

Della Juventus scrive:

La Juve non è ancora una squadra, infatti sta facendo disperatamente mercato. Non le manca talento, è un insieme di ottimi giocatori che non hanno uno scopo in comune. Può darsi lo trovino, ma qui si torna alle righe iniziali: aver voglia di crescere insieme è l’argomento basilare del calcio.

La Roma

La Roma è stata la sorpresa del mercato, quasi una nuova via di pensare calcio. Ha cambiato squadra, si è rinforzata con tutti giocatori sicuri facendo tre grandi acquisti a costo zero (Dybala, Matic, Wijnaldum) e con ingaggi dentro il limite della società. Più Celik, costato 7 milioni, gli unici versati fino a oggi. Non so se sia una strada seguibile, il più giovane dei costi zero è Dybala, gli altri hanno 66 anni in due, ma è l’estensione dell’idea che hanno avuto anche Inter e Juve, con Lukaku, addirittura un prestito, più Pogba e Di Maria.

Il Napoli

Se prende Raspadori, il Napoli prende il miglior attaccante giovane.