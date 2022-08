Insigne risponde su Instagram a Kvaratskhelia postando il video del gol a giro contro la Lazio

L’ex capitano ricorda la partita contro i biancocelesti dell’aprile 2021. Nessun riferimento esplicito al georgiano, che ieri ha segnato a giro contro il Monza

Ieri Kvaratskhelia ha segnato il primo dei quattro gol del Napoli contro il Monza. Uno spettacolare tiraggiro che ha fatto sì che in tanti chiamassero in causa il grande ex, che il georgiano è stato chiamato a sostituire: Lorenzo Insigne. Oggi proprio l’ex Napoli sembra rispondere al georgiano e a quanti hanno paragonato il suo gol a quelli che ha segnato con la maglia del Napoli con una storia su Instagram. In un video, privo di riferimenti di alcun tipo, Insigne ha postato il video del gol segnato con il famoso tiraggiro alla Lazio, il 22 aprile 2021. La partita finì 5-2 per il Napoli.