Immobile: «Quando smetterò di giocare tutti si renderanno conto di ciò che ho fatto»

Immobile ha rilasciato una lunga intervista a Dazn al suo ex compagno di squadra Marco Parolo. Sportface.it fa un resoconto delle sue dichiarazioni. Ne riportiamo una parte di seguito.

Il suo rapporto col gol.

«Ho segnato molti gol di istinto soprattutto quando ero giovane – ha raccontato l’attaccante della Lazio – So dove va a finire la palla, so dove voglio metterla. È come se immaginassi il gol già durante l’azione, so già come potrebbe finire. Certo prima andavo in campo con il solo pensiero di fare gol, adesso voglio aiutare la squadra. Ma questo fa parte di un percorso di crescita. Rimpianti? Probabilmente avrei voluto un po’ più di tempo a Dortmund, lì mi sentivo veramente bene nei primi 6 mesi, mentre a Siviglia non mi sono preso con l’allenatore, nell’arco di una carriera può capitare»