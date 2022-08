Il vecchio Brianteo è ancora un posto di provincia dove sia Berlusconi sia Galliani si trovano a loro agio

Repubblica commenta come Berlusconi, seduto tra i suoi angeli custodi, ha assistito impassibile alla prima sconfitta del Monza nel giorno del suo esordio in Serie A

Emanuele Gamba descrive un velo di tristezza e mestizia la domenica di Silvio Berlusconi alla sua prima gara in Serie A come presidente del Monza

seduto tra i suoi angeli custodi, Marta Fascina (in lungo abito blu e borsetta glitterata) alla sua destra e Adriano Galliani alla sua sinistra, in una tribuna vip che non ha niente di vip, ma è una semplice successione di seggiolini di plastica bianchi e rossi, come nelle tribune di una volta. Del resto sta in un stadio come una volta, nonostante le pennellate di colore sui bastioni di cemento: il vecchio Brianteo è ancora un posto di provincia dove sia Berlusconi sia Galliani si trovano sorprendentemente a loro agio, anche se il presidente ha assistito rigidamente impassibile alla sconfitta dei suoi