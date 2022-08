Il telaio della Ferrari con cui Schumacher vinse nel 1998 aggiudicato all’asta per 6 milioni di dollari

Il telaio della Ferrari con cui Schumacher nel 1998 vinse in Canada, Francia, Gran Bretagna e Italia è stato aggiudicato all’asta per 6 milioni di dollari. La notizia è su Mundo Deportivo.

Si tratta del telaio della Ferrari F3000 di quando Schumi era al secondo anno nella casa automobilistica italiana. Qualche giorno fa, all’asta tenuta dalla RM-Sotheby’s alla Monterrey Motor Week, in cui sono stati esposti più di 180 storici veicoli classici, chi se la è aggiudicata ha sborsato 6,2 milioni di dollari.

“Questo telaio fu di proprietà della Ferrari fino a un anno dopo, nel 1999, quando l’azienda italiana lo vendette al precedente proprietario. Oltre alle quattro vittorie nascoste in quest’opera d’arte, c’è un altro elemento che aggiunge valore: ha l’alettone posteriore a basso carico aerodinamico realizzato dalla Ferrari appositamente per il GP d’Italia del 1998 a Monza. L’azienda di Maranello realizzò solo 9 telai della sua F3000 di Formula 1 per la stagione 1998 e il fortunato prese quello identificato dal numero 187”.