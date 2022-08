Il portiere in trattativa col Napoli e in rotta col Psg dove il tecnico Galtier gli ha preferito Donnarumma come titolare

Il Psg non convoca Keylor Navas (ufficialmente per mal di schiena). La decisione viene comunicata sul sito ufficiale del club parigino. Il portiere del Costarica è in trattativa col Napoli, potrebbe vestire la maglia azzurra e lasciare il Psg dopo che Galtier gli ha preferito Donnarumma.

La trattativa con Navas potrebbe presentare novità importanti in settimana.