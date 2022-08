Il Giornale: “alla Ferrari suicidio assistito, in due giorni si è trasformata in una vecchia Panda”

Il resto lo ha fatto una strategia scellerata del muretto Ferrari che ha montato a Leclerc le gomme bianche sconsigliate dalla Pirelli

La notizia sportiva del giorno in Italia (e non solo) è il disastro Ferrari in Ungheria. Ne scrive anche Il Giornale con Umberto Zapelloni.

Dalla doppietta annunciata al suicidio assistito. La Ferrari scrive un’altra pagina nera in una stagione in cui tutto sembrava poter andare per il verso giusto. Con un inedito: le prestazioni sono sparite improvvisamente. In due giorni la SF 75 si è trasformata in una vecchia Panda. Il resto lo ha fatto una strategia scellerata del muretto Ferrari che al trentanovesimo giro ha montato a Leclerc le gomme bianche, le più dure, quelle di cui la Pirelli aveva decisamente sconsigliato l’utilizzo.