Il Corsport: Meret ha bisogno di uno psicologo

Il Corriere dello Sport, con Alessandro Barbano, ci va giù netto con Meret che anche ieri a Firenze non ha mostrato grande sicurezza, soprattutto quando nel primo tempo non è riuscito a bloccare un innocuo tiro di Sottile ha rischiato di far segnare la Fiorentina su tap-in. Ecco cosa scrive il condirettore del quotidiano sportivo romano.

Un’ultima annotazione riguarda Meret. Ha bisogno di sentirsi il titolare prescelto, o piuttosto ha bisogno di un’altra squadra dove sia riconosciuto per quello che è stato fino a qualche tempo fa, un raro talento tra i pali. E più di tutto ha bisogno di uno psicologo.

Intanto Meret potrebbe rimanere a Napoli in coppia con Sirigu visto che la trattativa per Keylor Navas non si sblocca.