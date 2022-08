Il Chiringuito smentisce ten Hag: «Ronaldo? Si stanno muovendo cose, tutto è aperto»

Il giornalista Edu Aguirre: «Con quel che so, non capisco le parole di ten Hag. Con quel che sa ten Hag, non capisco questa sua schiettezza»

Il futuro di Ronaldo è aperto. Parola del Chiringuito la celebre trasmissione tv spagnola (madrilena in particolare) dove c’è Edu Aguirre grande amico di Cristiano che due giorni fa aveva detto che non sarebbe mai andato a Napoli ma poi l’account Twitter del Chiringuito ha cancellato il tweet.

Aguirre ha parlato di nuovo oggi e ha detto:

Tutto è aperto, si stanno muovendo cose.

Con quello che so, non capisco le parole di ten Hag

Con quel che sa ten Hag, non capisco questa sua schiettezza.

