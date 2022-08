Gli incredibili colpi del Napoli al Gallia, da Sivori a Zoff, passando per Hasse Jeppsson

Per due settimane, le prime di luglio, questo albergo diventava come la piazzetta di Portofino o la Costa Smeralda: un luogo dove quelli che contavano, i ricchi e i famosi, non potevano mancare.

Il Gallia è stato teatro di grandi colpi, come la cessione di Sivori dalla Juve al Napoli. Trattativa imbastita nei saloni dell’albergo e conclusa via telefono tra il Comandante Lauro e l’Avvocato Agnelli che, per cedere il suo pupillo, si fece dare settanta milioni e obbligò Lauro ad acquistare due motori navali per la sua flotta. Era l’estate del 1965. Nel 1967, invece, fu suo figlio Gioacchino a rendere felice Napoli acquistando dal Mantova, proprio allo scoccare della mezzanotte dell’ultimo giorno di mercato, il portiere Dino Zoff che era conteso tra Milan e Inter. E sulla vicenda di quel contratto depositato oltre il tempo massimo si scrissero fiumi di parole. D’altronde tutto ciò che avveniva al Gallia era argomento per un romanzo.