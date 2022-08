Gazzetta: Raspadori, Napoli e Sassuolo distanti su tutto, anche sulla percentuale della futura vendita

Il Napoli non vuole valorizzare il calciatore per poi ottenere una plusvalenza minima dovendo scontare la parte da girare al Sassuolo

Anche per la Gazzetta dello Sport non c’è stato alcun avvicinamento tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Secondo radiomercato oggi l’attaccante avrebbe dovuto sostenere le visite mediche: un’ipotesi che al momento sembra ben più che remota.

I contatti di ieri tra Sassuolo e Napoli non hanno prodotto gli effetti sperati.

Ci sono però ancora distanze da colmare che ieri non si sono ridotte ma sono rimaste tali. (…) De Laurentiis eGiuntoli hanno infatti provato ad inserire una nuova contropartita tecnica (Petagna) per sbloccare la situazione ma si sono sentiti rispondere che il Sassuolo ha ormai le mani su Pinamonti. (…)

Secondo la Gazzetta il Napoli si sarebbe spinto a 35 milioni con i bonus ma per il Sassuolo 35 è la base di partenza.

Pure la percentuale sulla futura rivendita da garantire al Sassuolo va ragionata in base alla cifra del prossimo trasferimento di Raspadori perché il Napoli non vuole eventualmente valorizzarlo per poi ottenere una plusvalenza minima dovendo appunto scontare la parte da girare al Sassuolo.