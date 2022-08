Gazzetta: Raspadori, De Laurentiis non si smuove dai 30 milioni. L’agente in pressing sul Sassuolo

Trattativa Sassuolo-Napoli per Raspadori, ecco cosa scrive la Gazzetta:

È stata una domenica al telefono per portare in azzurro il talento della Nazionale. Tutti in pressing sul Sassuolo, a cominciare dall’agente dell’attaccante, Tullio Tinti. Non sono mancati i contatti con il Napoli, nella speranza che le parti limino la differenza di 5 milioni. De Laurentiis è fermo a quota 30 milioni. L’ad neroverde Carnevali, intanto, lavora per chiudere l’intesa per Andrea Pinamonti dell’Inter. E se sciogliesse questo nodo, anche il Napoli potrebbe avvantaggiarsene. Magari già oggi: c’è un appuntamento tra le parti e una fiducia condivisa. Sarà risolutivo?