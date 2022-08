Corsport: per Raspadori il Sassuolo vuole 40 milioni cash, il Napoli ne offre 28 più Ounas

De Laurentiis non arriverà né ora né mai a quella cifra. Il Napoli valuta l’algerino 12 milioni, altrimenti 31 in contanti.Il calciatore preme per il trasferimento

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrive della trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Raspadori che vuole fortemente il trasferimento.

Il Napoli s’è sbilanciato, ha riveduto e poi corretto le proprie offerte, ha messo il Sassuolo in condizione di scegliere, ha proposto 31 milioni di euro, poi ventotto con dentro Ounas per arrivare ad una valutazione complessiva di quaranta milioni di euro: al resto ha pensato Raspadori, invocando «libertà di provarci», e poi altro ancora aggiungerà Tullio Tinti, il manager dell’attaccante, che da oggi in poi diventerà il ponte per collegare due universi distanti ma potenzialmente vicini. Il Sassuolo ha una sua Maginot, non scende al di sotto dei quaranta milioni, ma a quella cifra – tutta, maledetta e subito – Adl non arriverà né ora né mai: i ventotto con Ounas, che è stato in passato un obiettivo emiliano, rappresentano il punto di svolta per riuscire a tentare una conclusione che s’annusa ma non si tocca.