Gazzetta: Pogba fermo 5 settimane, rientrerà verso il 10 settembre (se tutto va bene)

Il francese della Juventus ha scelto di non operarsi per timore di saltare il Mondiale. Ha scelto la terapia conservativa per il menisco

Paul Pogba ha scelto la terapia conservativa. Non si opererà al menisco. Teme di perdere il Mondiale. Starà così fermo cinque settimane, rientrerà verso il 10 settembre (se tutto va bene). Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Pogba salterà almeno le prime sei giornate di campionato. Poi si vedrà l’evoluzione delle sue condizioni.

Paul #Pogba dopo gli ultimi consulti specialistici ha deciso di non operarsi: sarà out 40 giorni e si procederà con terapie conservative. Dietro la scelta di non operarsi (sarebbe rimasto out 5 mesi) la volontà di non perdere il Mondiale. #Juventus

